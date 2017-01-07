Clean Clean With Green (Çocuklar İçin İnteraktif İngilizce Tiyatro)

ÖZET



Üçgen, Kare ve Daire adlı şekil temizlikçiler aynı anda bir parkı temizlemeye gelirler ve kimin o parkın asıl temizlikçisi olduğuna ve parkı kimin temizleyeceğine bir türlü karar veremezler. Sonunda akıllarına bir fikir gelir. Bir yarışma düzenlemeye karar verirler. Bu yarışmayı kazanan parkın gerçek temizlikçisi olacaktır. Ancak bu yarışmayı üçü de kazanınca işler yeniden karışır. Şekiller sonunda parkın aslında hepimizin ortak yaşam alanı olduğuna karar verir ve parkı hep birlikte temizlemeye karar verirler. Sonunda kazanan dostluk olur.



NEDEN İZLEMELİYİM?



Oyun, şekiller ve yiyecekler temaları üzerinden okul öncesi ve ilköğretim müfredatına uygun olarak hazırlanmış olup, konu itibariyle dostluk, arkadaşlık ve paylaşma değerlerini de barındırarak çocuklara çevre temizliği bilincini kazandırmayı amaçlar. İnteraktif yapıya sahip bu oyun çocukların İngilizce konuşarak aktif olarak oyuna katılmalarını sağlamasının yanı sıra İngilizce diline ilgilerini de arttırır.



Oyunumuz 3 yaş ve üzeri seyirciler için uygundur.



Oyun detaylarına www.tiyatrofil.com adresinden ulaşılabilir.



KÜNYE



YAZAN: Tuğba GÜDÜCÜ POYRAZ



YÖNETEN: Mustafa POYRAZ



OYUNCULAR: Nurten İNAN, Barkın SARP, Pınar EFE,



MÜZİK: Orhan Enes KUZU



KOREGROAF: Pınar EFE



AFİŞ: Erhan CİHANGİROĞLU



PEDAGOG: Gizem ÇİMİK