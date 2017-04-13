Clariant Türkiye'de ağartma toprağı üretim tesisi açtı

Özel kimyasallar alanında bir dünya lideri olan Clariant, Türkiye'deki mevcut üretim kapasitesini arttırmak ve varlığını güçlendirmek amacıyla bugün Balıkesir'deki Fonksiyonel Mineraller İş Birimi bünyesinde yeni ağartma toprağı üretim tesisinin resmi açılışını yaptı.

EMEA Bölgesi Fonksiyonel Mineraller İş Birimi Başkanı Klaus Langer, "Bu yatırım, Türkiye'nin Avrupa ve Ortadoğu'daki bölgesel üretim merkezi konumunu daha da güçlendirecek. Türkiye'de Tonsil® ağartma toprağının yerel üretimine başlayarak lokal müşterilerimize yüksek kaliteli ürünlerimizi daha kısa sürelerde teslim etme fırsatını bulacağız. Tonsil®'in yerel üretimi aynı zamanda Türkiye ekonomisine verdiğimiz destekle birlikte Türkiye pazarına ve insanına devam eden bağlılığımızın da bir göstergesidir" dedi.

Clariant'in Fonksiyonel Mineraller İş Birimi, dünya genelindeki müşterilerine bentonit esaslı özel ürünler sunuyor.Şirket, Tonsil® ağartma toprağı ürününün yakaladığı başarının ardından global çapta bir kapasite arttırımına başladı. Türkiye'deki tesisin yanı sıra, Meksika ve Endonezya'da da ek üretim kapasitelerini kısa süre önce devreye sokan Clariant'ın ayrıca Almanya, İspanya, Peru ve Brezilya'da da ağartma toprağı üretim tesisleri bulunuyor.

Balıkesir'de açılan yeni üretim tesisi, üretimde ciddi bir ek kapasite yaratmanın yanı sıra, Clariant'ın Türkiye'deki ağartma toprağı üretimindeki konumunu güçlendirerek Doğu Avrupa ve Afrika'ya Tonsil® ihracatının başlamasının da önünü açıyor.

Clariant Türkiye ve Orta Doğu Fonksiyonel Mineraller İş Birimi Arıtma Bölümü Satış Müdürü Osman Çalışır konuyla ilgili şunları söyledi: "Yerel ayçiçeği rafinerilerinin ağartma ürünlerinin teslim sürelerinin kısaltılması ve en iyi maliyet/performans oranlarının yakalanmasına yönelik talepleri üzerine Tonsil'i® Türkiye'de üretmeye başladık. Yeni tesis, yerel ham madde kaynaklarını ve Balıkesir'deki mevcut tesisin altyapısını kullanarak bu talepleri tam olarak karşılayacak. Aynı zamanda yeni tesisten, belirlediğimiğiz bazı pazarlara Tonsil® ürünleri ihracatına da başlayarak Türkiye'nin ihracat gücüne önemli katkılar sunacağız."

Son derece aktif olan Tonsil® ağartma toprağının temeli doğal kaynaklara dayanıyor ve yemeklik sıvı yağ kalitesini önemli ölçüde arttırıyor. Doğayla uyumlu bir ürün olan Tonsil®, sağlıklı beslenmeye önemli katkılar sunuyor. Yağın raf ömrünü uzatan Tonsil®, yağın içindeki istenmeyen maddelerin giderilmesine ve besin öğelerinin korunmasına yardımcı oluyor.

Balıkesir'deki tesis, önemli miktarlarda bentonit kaynaklarına yakın bir konumda bulunuyor. Tesiste bentonit işlenerek yemeklik yağ sektörü için ağartma toprağı, ihracat ambalajları için kurutucu kil ile kağıt ve döküm sektörleri için özel ürünler üretiliyor.