Çkp Üyelerine Kırmızı Çizgi Uyarısı

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) üyeleri partinin yasaklarına karşı uyarıldı.



ÇKP Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu, parti üyelerine yönelik yayımladığı açıklamada, partinin kırmızı çizgilerini ihlal edenlerin ciddi cezalar alacağını belirtti.



Parti politikalarını aşağılama, gizli bilgileri yayma, oylamalara hile karıştırma, cinsel içerikli paylaşımda bulunma, online alışveriş platformları işletme, uygunsuz açıklamalar paylaşma, Çin kültüründe parayı kırmızı zarf içinde hediye etme anlamına gelen ve mobil uygulamalara uyarlanan Hongbao paylaşımı yasaklar arasında yer alıyor. Yasaklanan kırmızı zarf uygulaması, rüşvet ve yolsuzluk olaylarına alet edilebiliyor.



Ülke çapında 88 milyon üyesi bulunan ÇKP'nin üyelerinin sözlü, yazılı ve görsel paylaşımlarının uygunsuzluk taşımaması için söz konusu kırmızı çizgilere uyması gerektiği belirtildi. Aksi takdirde üyelerin çiğnediği yasağa göre, sözlü uyarı, tenzili rütbe veya üyelikten çıkarılma gibi cezalar alacağı ifade edildi.



Diğer yandan daha önce disiplin ihlalleri yapan üyelerin aldıkları cezaları da hatırlatan açıklamada, ilgili suçluların, sözlü uyarı, üyelikten atılma veya tenzili rütbe ile cezalandırıldıkları bildirildi.



Partinin "Bir Ülke İki Sistem" ilkesini sorgulayan bir makale paylaşımında bulunan bir yerel güvenlik birimi personeli disiplin cezası, 500 kullanıcısı bulunan bir mobil sohbet grubunda cinsel içerikli paylaşımda bulunan bir yerel yetkili de tenzili rütbe cezası almıştı.