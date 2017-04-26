Ck Enerji'ye Bilişim Ödülü

Elektrik dağıtım ve perakende şirketi CK Enerji'nin, Antalya'da düzenlenen IDC Türkiye CIO Summit 2017'de 'En İyi Bilişim Teknolojileri Yönetişimi Ödülü' aldığı bildirildi.



CK Enerji'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin, elektrik dağıtım ve perakende sektöründeki tüm iş süreçlerini yeniden düzenlediği Entegre Bilişim Sistemleri (EBS) projesinin ödüle layık görüldüğü ifade edildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen CK Enerji Bilgi Sistemleri Direktörü Serhan Özhan, "Biz bu program ile sadece otomasyon ve bilgi teknolojilerini yenilemeyi hedeflemedik. Aynı zamanda süreçleri ve başarı kriterlerini de belirleyip, bu kriterleri iyileştirmek için teknolojinin daha etkin kullanılmasını sağladık. Aldığımız ödüllerde bu bakış açımızın önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu ödüller EBS ile hedeflenen zorlu dönüşüm programının dünyada eşine az rastlanır olduğunun bir kanıtı." ifadelerini kullandı.



IDC CIO Summit, merkezi ABD'de bulunan International Data Corporation Türkiye tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlendi.