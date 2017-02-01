Ck Enerji'nin Hayatı Aydınlat Konseri'nde Özel İnsanlara 'El Ele' Destek Verildi

CK ENERJİ, 'Türkiye'nin özel insanlarına' adadığı sosyal sorumluluk projesi Hayatı Aydınlat kapsamında düzenlediği Türk Halk Müziği konserinde çalışanları ile sahnedeydi. Konserde CK Enerji çalışanlarına sevilen sanatçı Gülşen Kutlu performansı ile destek verdi. Konser sonrasında 'birlikte, el ele' mesajı için davetlilerin boyalı el baskılarından oluşan dev bir afiş oluşturuldu. Geçen yıl elde edilen gelirle özel çocuklara, özel 6 sınıfın yapıldığı konserlerin bu yılki serisinde İstanbul'un 39 farklı noktasında akülü sandalye kullanan 'özel insanlarımıza' yönelik şarj istasyonları kurulması hedefleniyor.



Elektrik dağıtımı ve perakende satışında Türkiye'nin önde gelen şirketlerini çatısı altında bulunduran CK Enerji'nin 'Türkiye'nin özel insanlarına' adadığı sosyal sorumluluk projesi Hayatı Aydınlat konserleri devam ediyor.



CK Enerji çalışanlarının katılımıyla oluşturulan Türk Halk Müziği korosunun üçüncü konseri dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirdi. CK Enerji çalışanlarına, Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Gülşen Kutlu eşlik etti. Projeye No: 309 dizisinin sevilen oyuncusu Furkan Palalı katılımıyla destek verirken, O Ses Türkiye yarışması finalistlerinden Emrah Güllü de konserde bir türkü seslendirerek katkı sağladı.



Katılımcıların ve sponsorların bağışları ile hayat bulan Hayatı Aydınlat konserlerinin bu yılki serisinde İstanbul'un 39 farklı noktasında akülü sandalye kullanan 'özel insanlarımıza' yönelik şarj istasyonları kurulması hedefleniyor.



KATILIMCILARIN DESTEĞİ AFİŞE TAŞINDI



Bu yılki konserde bir ilke daha imza atıldı. Projeyi daha çok 'özel insana' yardım ulaştırmak ve uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek bir sosyal sorumluluk çalışması haline getirmek için konser salonun girişine katılımcıların desteğini gösteren dev bir afiş asıldı. Davetlilerin boyalı ellerinin baskısından oluşan özel afişle "Birlikte, el eleö mesajı verilmiş oldu.



Hayatı Aydınlat Konseri'nde bir konuşma yapan CK Enerji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz, son yıllarda Türkiye'nin önde gelen gruplarının hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal bilinç oluşturmaya büyük katkı sağladığına işaret ederek, "Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu olarak bir araya gelip oluşturduğumuz CK Enerji çatısı altında, geçtiğimiz yıl bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmek için kolları sıvadık. Engelli vatandaşlarımızın her biri bizim için özel insanlar. Bu özel insanlarımız tüm engellere rağmen hayatlarını onurlu bir şekilde sürdürmek adına ekonomik ve sosyal hayatımızın bir parçası olarak yaşama tutunuyorlar. Biz bu özel insanların hayatlarına ışık olmak için Hayatı Aydınlat projemizin merkezine onları koydukö dedi.



39 NOKTAYA AKÜLÜ ŞARJ İSTASYONU KURULACAK



CK Enerji olarak Hayatı Aydınlat projesi çerçevesinde her yıl farklı bir tema oluşturulduğuna işaret eden Ekrem Cengiz, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yılın temasını ise akülü şarj istasyonları olarak belirledik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde 39 merkez noktada akülü sandalye şarj istasyonu kuracağız. Her yıl daha fazla özel insanımıza yardım ulaştırmayı hedeflediğimiz Hayatı Aydınlat projesini gelecekte uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek bir sosyal sorumluluk projesi haline getirmeyi planlıyoruz. Bu anlamlı projede çalışanlarımız başta olmak üzere proje ortaklarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Biz 'Hayatı Aydınlatmaya' devam edeceğiz. Bizimle bu yolda yürüyecek herkese de kollarımızı açıyoruz."



6 OKULA ÖZEL SINIF YAPILDI



CK Enerji'nin şirketlerinden ilk olarak BEDAŞ tarafından başlatılan ve 'Association for Coaching Türkiye' Koçluk Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı işbirliği ile özel öğrenciler için özel sınıflar kurulmasını öngören projede BEDAŞ Spor Kulübü'nün yanı sıra mekan sponsoru olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu, organizasyon sponsoru olarak Fabrichouse yer alıyor. Projenin ilk uygulaması kapsamında İstanbul'un Avrupa Yakası'nda başlangıçta 6 okula ilköğretim çağındaki özel öğrenciler için özel sınıf yapılırken projenin devamında bu sayının artırılması hedefleniyor. Katılımcıların ve sponsorların bağışları ile oluşan kaynak, söz konusu sınıflara aktarılıyor. Bu yıl ise proje çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 39 noktaya akülü sandalye şarj istasyonlarının kurulması planlanıyor.



- İstanbul