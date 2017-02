Ck Enerji "Hayatı Aydınlat"Maya Devam Ediyor

CK Enerji'nin Türkiye'nin özel insanlarına adadığı sosyal sorumluluk projesi 3. "Hayatı Aydınlat" konseri düzenlendi.



Şirketten yapılan açıklamada, CK Enerji çalışanlarının katılımıyla oluşturulan Türk Halk Müziği korosunun 3. konseri dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleştirildi.



Katılımcı ve sponsorların bağışları ile hayat bulan Hayatı Aydınlat konserlerinin bu yılki serisinde İstanbul'un 39 farklı noktasında akülü sandalye kullanan insanlara yönelik şarj istasyonları kurulması hedefleniyor.



CK Enerji'nin Türkiye'nin özel insanlarına adadığı sosyal sorumluluk projesi Hayatı Aydınlat konserleri daha çok özel insana yardım ulaştırmak ve uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek bir sosyal sorumluluk çalışması haline getirmek için konser salonun girişine katılımcıların desteğini gösteren dev bir afiş asıldı. Davetlilerin boyalı ellerinin baskısından oluşan özel afişle birlikte, el ele mesajı verildi.



CK Enerji'nin şirketlerinden ilk olarak BEDAŞ tarafından başlatılan ve Türkiye Koçluk Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı iş birliği ile özel öğrenciler için özel sınıflar kurulmasını öngören projede BEDAŞ Spor Kulübünün yanı sıra mekan sponsoru olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu, organizasyon sponsoru olarak Fabrichouse yer alıyor.



Projenin ilk uygulaması kapsamında İstanbul'un Avrupa Yakasında başlangıçta 6 okula ilköğretim çağındaki özel öğrenciler için özel sınıf yapılırken projenin devamında bu sayının artırılması hedefleniyor. Katılımcı ve sponsorların bağışları ile oluşan kaynak, söz konusu sınıflara aktarılıyor. Bu yıl ise proje çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İstanbul'un Avrupa Yakasındaki 39 noktaya akülü sandalye şarj istasyonlarının kurulması planlanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Yatırım AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz, son yıllarda Türkiye'nin önde gelen gruplarının hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal bilinç oluşturmaya büyük katkı sağladığını kaydetti.



Cengiz, "Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu olarak bir araya gelip oluşturduğumuz CK Enerji çatısı altında, geçtiğimiz yıl bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmek için kolları sıvadık. Engelli vatandaşlarımızın her biri bizim için özel insanlar. Bu özel insanlarımız tüm engellere rağmen hayatlarını onurlu bir şekilde sürdürmek adına ekonomik ve sosyal hayatımızın bir parçası olarak yaşama tutunuyorlar. Biz bu özel insanların hayatlarına ışık olmak için Hayatı Aydınlat projemizin merkezine onları koyduk." ifadelerini kullandı.



CK Enerji olarak Hayatı Aydınlat projesi çerçevesinde her yıl farklı bir tema oluşturulduğuna işaret eden Cengiz sözlerine şöyle devam etti:



"Bu yılın temasını ise akülü şarj istasyonları olarak belirledik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde 39 merkez noktada akülü sandalye şarj istasyonu kuracağız. Her yıl daha fazla özel insanımıza yardım ulaştırmayı hedeflediğimiz Hayatı Aydınlat projesini gelecekte uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek bir sosyal sorumluluk projesi haline getirmeyi planlıyoruz. Bu anlamlı projede çalışanlarımız başta olmak üzere proje ortaklarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Biz 'Hayatı Aydınlatmaya' devam edeceğiz. Bizimle bu yolda yürüyecek herkese de kollarımızı açıyoruz."