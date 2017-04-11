Ck Boğaziçi Elektrik, Abonelerinin 1,4 Milyar Liralık Borcunu Silecek

CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Silelim Gitsin" kampanyasıyla Nisan 2013'ten önce borcu bulunan 325 bin elektrik abonesinin toplam 1,9 milyar lira olan elektrik borcunun 1,4 milyar lirasının silineceğini belirtti.



Bakal, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kampanyanın özel sektör tarafından enerji sektöründe yapılan en büyük ve en kapsamlı uygulama olduğunu söyledi.



Kampanya ile tüm tarife gruplarındaki 325 bin aboneye Nisan 2013'ten önceki borçlarını kapatma imkanı sunduklarını bildiren Bakal, "Müşteri memnuniyeti kapsamında teknolojinin bize sağladığı tüm imkanları kullanarak bu borçların kolayca ödenebilmesinin yolunu açtık. Tüketicilere kampanya süresi içerisinde bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz. 1,9 milyar liralık borcunun 1,4 milyar lirasını siliyoruz, sadece 500 milyon liralık kısmını ödemesini talep ediyoruz." dedi.



Bakal, abonelerin, gecikme faizi sebebiyle geçmiş dönem borçlarını ödemede zorlandıklarını dile getirerek, "Ana para ve faizi toplam 12 bin lira olan bir müşterinin borcu, bu kampanya sayesinde bin 900 liraya düşüyor. Neredeyse yüzde 90'a kadar olan borcu siliyoruz. Bütçemizi buna göre planladık. Bir olumsuzluk olacağını düşünmüyoruz. Bunu, geçmişe dönük çok eski borcu olan müşterilerimize kolaylık sağlamak için bir defaya mahsus yapıyoruz. Çünkü bu müşterilerimiz, borçlu olduğu için elektrikten faydalanamıyor." diye konuştu.



Nisan 2013'ten önce borcu bulunan 325 bin elektrik abonesinin 144 binin ticarethane, 180 binin de mesken abonesi olduğunu ifade eden Bakal, söz konusu abonelerden yaklaşık 280 bininin yasal takibe düştüğünü kaydetti.



Bakal, kampanyanın, borçlu aboneler için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Bu kampanyanın kayıp kaçak oranını da azaltacağını düşünüyoruz. Bizim için önemli olan abone numarasıyla müracatta bulunulması. Aboneliğin kendi üzerine olup olmaması önemli değil, kişi yeter ki borcunu ödemek istesin. Şirket olarak müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Abonelerin 30 Haziran'a kadar başvurması gerekiyor



CK Boğaziçi Elektrik, kampanya kapsamında abonelerinin Nisan 2013'ten önceki borçlarını detaylı görebileceği özel bir sorgulama platformu oluşturdu.



Aboneler kimlik bilgilerini girerek "www.silelimgitsin.com" adresi üzerinden ana para ve faizi ile birlikte borçlarını öğrenebilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen aboneler, 30 Haziran'a kadar CK Boğaziçi Elektrik müşteri işlem merkezlerine ya da müşteri hizmet merkezlerine başvuruda bulunabilecek.



Ayrıca aboneler başvurularını çağrı merkezleri ve mobil uygulama yoluyla veya "www.ckbogazici.com.tr" internet adresinden iletebilecek.