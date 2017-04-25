Cizreli Öğrenciden Resim Sergisi

Cizre 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Amine Erzen, kişisel resim sergisi açtı.



Eğitim gördüğü okulda ilk sergisini açan Erzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yaşında resim yapmaya başladığını söyledi.



Resim yapmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Erzen, "Mutluluk kaynağı resimlerimi arkadaşlarımla paylaşmak için sergi açtım. Sergiye bu kadar ilgi beklemiyordum. Bu kadar insanı karşımda görünce hem çok mutlu oldum hem de çok heyecanlandım." ifadelerini kullandı.



Serginin açılışına, Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.