Cizre Polisinden Terör Mağduru Minik Öğrencilere Karne Hediyesi

Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Gurup Amirliği ekipleri, terör olaylarından etkilenen 662 minik öğrenciyi okullarında ziyaret edip, karne ile birlikte hediyeler dağıttı.



Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Gurup Amirliği ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile emniyet mensuplarınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" operasyonunun ardından, huzur ve güvenliğin sağlandığı Şırnak'ın Cizre ilçesindeki okulları ziyaret etti. Cudi ve Nur Mahallesi'nde bulunan Şirgev, Sevgi Yuvası, Ahmet El Cezeri, İsmail Ebul-İz, Metin Bostancı ve İstiklal Anaokulu'nda eğitim gören 662 öğrenciyle bir araya gelen ekipler çocukların karnelerini dağıtarak hediyeler verdi. Karnelerini ve hediyelerini polis ağabeylerinin elinden alan minik öğrencilerin yaşadığı sevinç yüzlerine yansıdı.



Komiser Necmiye Can, polis memurları Murat Cura, Ali Hankulu ve Mehmet Karaburç karne ve hediye dağıttıkları minik öğrencilerle bir süre sohbet etti.



"Amacımız çocuklarımızın yaşadıkları olumsuzlukları unutturmaktır"



Öğrencilere yönelik gerçekleşen etkinlikle ilgili açıklama yapan Toplum Destekli Polis Memuru Murat Cura, "Toplum Destekli Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Gurup Amirliği ile ilçemizde bulunan Cudi ve Nur Mahallesi'ndeki 6 okulumuzda eğitim gören öğrencilere yönelik bir program gerçekleştirdik. Bu programdaki amacımız ilçede yaşanan terör olayları ve operasyonlar esnasında çocuklarımızın yaşadıkları olumsuzlukları unutturmaktır. Çocukların karnelerini alacağı bu mutlu günde yanlarında bulunarak, polisin ne olduğu, yaptığı görevleri, polisin çocukları ne kadar sevdiklerini anlatabilmek ve hissettirmek için minik öğrencilerimize hem karnelerini dağıttık hem de onları mutlu edebilecek değişik hediyeler verdik. Çocukların yaşadığı terör olaylarının ardından oluşan bu ruhsal durumdan birazcıkta olsa uzaklaştırmaya çalıştık" dedi.



Şirgev Anaokulu öğretmeni Zeynep Kurt ise, bu önemli günde kendilerini yalnız bırakmayan emniyet teşkilatına teşekkür etti. Kurt, "Böyle bir günde çocuklarımızı sevindirdikleri için mutlu olduk. Bu tür projelerin devamını bekliyoruz. Karnelerini polis abla ve ağabeylerinin elinden alan çocuklar polisle daha fazla kaynaştı. Eğitim öğretim yılının başından bu yana okulumuzda bulunan okul polisi uygulaması ile çocuklarımız zaten polislere alışmıştı. Böylece bu durum daha da pekiştirilmiş oldu. Bu anlamda bütün emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK