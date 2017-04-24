Cizre İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı Sürüyor
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ortak çalışmasıyla yapımına başlanan Cizre İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı sürüyor.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ortak çalışmasıyla yapımına başlanan Cizre İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı sürüyor.
İlçenin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla İdil yolunda yaptırılan arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte ilçeye 24 saat kesintisiz içme suyu verileceği bildirildi.
DSİ imkanlarıyla yaptırılan arıtma tesisi, tamamlandıktan sonra belediye devredilecek.