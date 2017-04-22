Cizre'de Ramazan Ayı Hazırlıkları

Cizre Belediyesi, Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında Huzur Camisi'ni boyadı.



Halkın ve esnafın yoğun olarak ibadetlerini gerçekleştirdiği ve ilçenin merkezinde bulunan caminin görünüm olarak eskimesi üzerine harekete geçen Cizre Belediyesi, caminin temiz ve yeni görünmesi için boyama çalışması başlattı.



Caminin dış cephesinde başlayan boyama çalışmalarının tamamlanmasıyla yenilenen Orhan Doğan Caddesi ve Sanat Sokağı da yeni bir görünüme kavuşacak.



Memnuniyetlerini dile getiren ilçe sakinleri, çalışmalardan dolayı Cizre Belediyesi'ne teşekkür etti.