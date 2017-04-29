Cizre'de Kan Bağışına Yoğun İlgi

Kızılayın Cizre'de açmış olduğu kan bağışı çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Kızılay tarafından Orhan Doğan Caddesi Sanat Sokağı'nda açılan çadırda vatandaşlar kan bağışında bulundu.



Diyarbakır Kızılay Bölge Kan Merkezi görevlisi Baran Duymaz, yaptığı açıklamada, Cizre'de yapmış oldukları iki günlük faaliyetlerinde halkın ve kamu personelinin kendilerine göstermiş oldukları ilgi ve alaka sayesinde 200'e yakın ünite kan stoğu yaptıklarını söyledi.



Kan bağışını gönüllülük esasına göre aldıklarını ifade eden Duymaz, "İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekir. Hem sunumlarla hem de eğitimlerle insanları bilinçli hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de tek amacımız insanlık, kanın kaynağı insanlık bulunmadığı takdirde ölümle sonuçlanır. Bizim buradaki amacımız hastanelerde yatan ve kan bekleyen hastaların mağduriyetini gidermektir." dedi.



Kan bağışı çadırına başvurup gönüllü olarak kan bağışında bulunan vatandaşlardan Ömer Soyak ise kan bağışının hem vücut için hem de insanlık için iyi olduğunu belirtti.