Cizre'de Iki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir polis yaşamını yitirdi, 2'si polis 5 kişi yaralandı.



Abdullah Yıldırım'ın kullandığı 06 MDF 68 plakalı otomobil, Cizre-İdil karayolu Şerafettin Elçi Havalimanı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 05 NB 363 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücü Yıldırım, araçtaki Irak ve Alman uyruklu 2 kişi ile diğer araçta bulunan 3 polis yaralandı.



Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan durumu ağır olan bir polis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.