Cizre'de Eğitimlerini Tamamlayan Girişimciler Sertifikalarını Aldı

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesinin, KOSGEB iş birliğiyle açtığı girişimcilik kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Belediye Başkanı ve Kaymakam Ahmet Adanur tarafından verildi.



İş fikirleri, iş kurmak ve iş geliştirmek isteyenlere yönelik Cizre Belediyesi ve KOSGEB işbirliğiyle başlatılan kursu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda gerçekleşen sertifika törenine Belediye Başkanı ve Kaymakam Ahmet Adanur'un yanı sıra kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile kursiyerler katıldı. Adanur, "Böyle bir yola başlarken bazı engellerle karşılaşabilirsiniz ama hedeften şaşmazsanız öyle yada böyle hedefinize ulaşırsınız. Gençlere tavsiyem hayalinizi ve onurunuzu kaybetmeyin her zaman hedefe ulaşmak için küçük bir adım atılır her şey bir adımla başlar bütün gençlerimize iş hayatında başarılar diliyorum" dedi. - ŞIRNAK