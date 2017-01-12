Cizre'de Doğuştan Kalça Çıkıklığı Olan Hasta Tedavi Edildi

Cizre'de doğuştan kalça çıkığı hastası olan Sabri Arpe (40), Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.



Silopi ilçesinde ikamet eden ve 24 defa ameliyat olan Arpe, Hastanedeki Ortopedi uzmanları tarafından yapılan "Total Kalça Protezi" ameliyatı ile iyileşti.



Ortopedi Uzmanı Dr. Mahmut Günay yaptığı açıklamada, başarılı ameliyat sonrası hastanın normal bir şekilde yürümeye başlayacağını söyledi.



Geçmişte bu tarz ameliyatların ilçede yapılamadığını belirten Günay şöyle konuştu:



"Hastamız doğuştan kalça çıkığı sekeli olan bir hasta. 20 yaşında sağlığına kavuşmak için ilk ameliyatını gerçekleştiren hasta aradan geçen 20 yılda 24 defa ameliyat olmuş. Ama bu ameliyatlardan çok fayda görmemiş.



Kalçasında bozulma ve kireçlenme oluşan hastaya 'Total Kalça Protezi' ameliyatı uygulama karar verdik. Kendisinin ameliyattan önce çok ciddi ağrısı, 3 cm kısalığı ve yürümede aksaması vardı. İlk gün olmasına rağmen hastamızın durumu iyi ve yürüyor.



Ameliyatın ardından hasta Arpe, doktorların gözetiminde ayağa kalkarak tek başına yürümeye başladı.