Cizre'de Dilenci Operasyonu

Cizre Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede dilenen ve insanları rahatsız eden dilencilere yönelik operasyon düzenleyerek, beş dilenciyi toplatıp haklarında idari yaptırım karar tutanağı düzenledi.



Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik yapılan çalışmada 5 dilenciye yönelik idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik yapılan çalışmalarda vatandaşlara rahatsızlık veren, halkın dini duygularını suiistimal eden 5 dilenci görevli zabıtalar tarafından Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi. Dilenciler hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlerken, dilencilere yönelik bu tür çalışmaların devam edeceği açıklandı. - ŞIRNAK