Cizre'de Altyapı Çalışmaları

Cizre Belediyesi, altyapı ve güçlendirme çalışması başlattı.



Cizre'de artan nüfusa bağlı olarak altyapının yetersiz kalması nedeniyle Cizre Belediye Başkanı ve Kaymakamı Ahmet Adanur'un talimatıyla başlayan altyapı yenileme ve güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Bu kapsamda Yafes Mahallesi'nde artan nüfus oranına karşı yetersiz kalan altyapıyı yenilemek ve güçlendirmek için eskimiş boruları kaldırılıp yerine beton borular döşenme çalışması yapıldı.



Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallenin altyapı sorunu da çözülecek.