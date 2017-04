Cizre Belediyesinin Beden Eğitimi ve Spor Lisesi Kursu

Cizre Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beden Eğitimi ve Spor Lisesi Kursu yeni dönem eğitimine başladı.



Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Beden Eğitimi ve Spor Lisesi Kursu, 110 öğrenci ile yeni dönem çalışmalarına başladı.



2010 yılında açılan ve açıldığı günden beri yüzlerce öğrencinin Türkiye'nin farklı üniversitelerine ve spor yüksek okullarına yerleşmesini sağlayan Cizre Belediyesi Beden Eğitimi ve Spor Lisesi Kursu, yeni dönem çalışmalarına Cizre Stadyumu'nda düzenlenen törenle başladı.



Cizre Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ahmet Adanur, yaptığı konuşmada, gençlerin spora hazırlanması için bütün imkanların seferber edildiğini söyledi.



Sporun insan sağlığı için oldukça önemli ve insan hayatında olması gereken bir aktivite olduğunu belirten Adanur, şunları kaydetti:



"Ahlaklı ve sağlıklı bir toplumun yaratılması için bize destek olacak bu gençlerimizin yanlarında olacağız. Onların başarısı için elimizden gelen her şeyi yapmak için çalışmalar yapacağız.



Burada spor eğitimi alan her bir gencimiz evinde ve çevresindeki insanlara da spor sevgisini ve spor bilincini aşılamalıdır ve böyle bir çalışma yürütmelidir. Bu anlamda bu kursa katılan gençlerimizin bizi ve kentimizi her alanda başarılı bir şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz."