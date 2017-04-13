Cizre Belediyesinden Peyzaj Çalışması

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi, ilçede çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışlarını aralıksız sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, Orhan Doğan Caddesi'ndeki asfalt kaplama, refüj yeşillendirme ve ışıklandırma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.



Yapılan çalışmalarla ilçenin çehresinin değiştiği ifade edilen açıklamada, ilçenin güzelleştirilmesi için yapılan çalışmaların devam edeceği kaydedildi.