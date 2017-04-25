Cizre Belediyesinden Mezarlık Bakımı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi, halka yönelik hizmetlerini sürdürüyor.



Cizre Asri Mezarlığında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, mezarlıktaki ağaçları budadı, otları biçti, bakım ve çevre düzenlemesi yaptı.



Daha öncede Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ahmet Adanur'un talimatıyla mezarlıkta ışıklandırma çalışması yapılmış ve çöken istinat duvarı onarılmıştı.