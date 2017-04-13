Cizre Belediyesi Orhan Doğan Caddesi'nin Çehresini Değiştirdi

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, Orhan Doğan Caddesi'nin çehresini değiştirdi.



Cizre Belediyesinden yapılan açıklamada, "Cizre'ye şehir görüntüsü kazandırmak amacıyla belediye tarafından daha önce asfalt, refüj ve ışıklandırma çalışması yapıldıktan sonra belediyeye hibe edilen rengarenk menekşelerden oluşan çiçeklikler konularak hem caddeye hem de ilçeye yeni bir görünüm kazandırıldı. Yapılan bu çalışmalarla Orhan Doğan Caddesi'nin çehresi değişirken, Cizre'de modern bir şehir görünümü kazandı" denildi. - ŞIRNAK