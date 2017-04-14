Cizre Belediyesi tarafından "Cizre Belediyesi Musiki Derneği" kuruldu.



İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Cizre Belediye Başkan Vekili ve ilçe Kaymakamı Ahmet Adanur'un talimatıyla, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Cizre'de sanatçıların bir araya gelip müzik sanatını icra etmeleri için musiki derneği faaliyete geçti.



Adanur'un talimatı üzerine harekete geçen Belediye, kurduğu dernekte musiki sanat, bölgesel halk ezgilerinin ve halk oyunlarını yaşatma ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamak için çalışmalara başladı.



Adanur, yaptığı açıklamada, Cizre'de bulunan mahalli sanatçıları bir çatı altına toplayarak, sanat ve halk müziği ile yerel zenginliklerini derleyerek sanat severlere sunmak amacıyla bu derneği kurduklarını söyledi.



Dernekte musiki, sanat, bölgesel halk ezgilerinin ve halk oyunlarını yaşatmak ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamak için çalışmaların yapılacağını belirten Adanur, şunları söyledi:



"Cizre halkının kültür ve sanatının zenginliğini hatırlatmak ve buna yönelik faaliyetlerde bulunmak, halkın sanat anlayışını yükseltecek eğitici ve açıklamalı konserler, dinletiler ve gösteriler hazırlayarak kültür ve sanat hizmeti sunacaktır. Çocuk ve gençlere yönelik sanatsal çalışmalar yapılacak. Amatör sanatçılar yetiştirmek ve üniversitelerin konservatuar bölümlerine öğrenci yetiştirmek için sanat dallarında kurslar açmak, şehrin kültür ve sanatını yerel ve ulusal basında, yurt içi ve yurt dışında tanıtmak amacıyla çalışmalar yapılacak."