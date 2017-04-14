Şırnak'ın Cizre Belediyesi Başkan Ahmet Adanur'un talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Musiki Derneği kurdu.



İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi, Belediye Başkanı ve Kaymakam Ahmet Adanur'un talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Cizre'de sanatçıların bir araya gelip müzik sanatını icra etmeleri için Cizre Belediyesi Musiki Derneği kurdu.



Musiki Derneği'nde musiki sanat, bölgesel halk ezgilerinin ve halk oyunlarını yaşatma ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamak için çalışmalar başladı. Belediye Başkanı ve Kaymakam Adanur, Cizre'de bulunan mahalli sanatçıları bir çatı altına toplayarak, sanat müziğini, halk müziğini ve yerel zenginliklerini derleyerek sanatseverlere sunmak amacıyla derneği kurduklarını kaydetti. Musiki Derneği'nde, musiki sanat ve bölgesel halk ezgilerinin ve halk oyunlarının yaşatmak ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamak için çalışmaların yapılacağını belirten Adanur, "Cizre halkının kültür ve sanatının zenginliğini hatırlatmak ve buna yönelik faaliyetlerde bulunmak, halkın sanat anlayışını yükseltecek eğitici ve açıklamalı konserler, dinletiler ve gösteriler hazırlayarak kültür ve sanat hizmeti sunacaktır. Çocuk ve gençlere yönelik sanatsal çalışmalar yapılacak. Amatör sanatçılar yetiştirmek ve üniversitelerin konservatuar bölümlerine öğrenci yetiştirmek için sanat dallarında kurslar açmak, şehrin kültür ve sanatını yerel ve ulusal basında, yurtiçi ve yurt dışında tanıtmak amacıyla çalışmaların yapılacak" dedi. - ŞIRNAK