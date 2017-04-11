Cizre Belediyesi 34 Bin Öğrenciyi Üç Boyutlu Sinemayla Buluşturdu

Şırnak'ın Cizre Belediyesi, 34 bin öğrenciyi üç boyutlu sinema ile tanıştırdı.



İçişleri Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararname Kararı ile İlçe Kaymakamı Ahmet Adanur'un Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiği Cizre Belediyesi sosyal etkinlik kapsamında 56 okulda 34 bin öğrenciyi üç boyutlu sinema ile buluşturdu. Kültür sanat etkinliklerini okullara taşıyan Cizre Belediyesi 56 okulda eğitim gören 34 bin öğrenciye üç boyutlu sinemada film izlemenin keyfini yaşattı. İlk kez üç boyutlu sinema izleyen öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı.



Düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini ve sosyalleşmelerini hedeflediklerini belirten Belediye Başkanvekili Ahmet Adanur, "Buradaki amacımız çocuklarımızın eğitim hayatlarının yanında sosyal hayata karışarak sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerine katkıda bulunmaktır "dedi. - ŞIRNAK