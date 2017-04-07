O kadar akıllı bir kedi düşünün ki ormanda tüm sorunları çözsün Ama nasıl Kitapları ile….



Bazen de aklı ile çözmesi gereken olaylar var…..



Kralın isteği doğrultusunda yok edilen ormanı kurtarabilmek için tüm bilgi birikimini kullanarak bir arayışa girer



Bakalım güvenini kazandığı ormandaki arkadaşlarının yardımı ile sonuca ulaşabilecekler mi?



Çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak için Fidan Dikin.





Süre: 60 dk





Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Oyuncular: DENİZ ÖZÇELİK ERTAÇ YILDIZ ABDULLAH KARANFİL ERDİ ÖZTÜRK BAHAR KARA İCLAL ATASOY





Yapım: TİYATRO ALKIŞ-OKAY ŞENOL





Yazan: OKTAY ŞENOL





Yöneten: OKTAY ŞENOL



3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Barış Manço Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Nail Bey Sokak (Caferağa Spor Salonu Yanı)



Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Çizmeli Kedi - Tiyatro Alkış



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır