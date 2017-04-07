Çizmeli Kedi - Tiyatro Alkış

O kadar akıllı bir kedi düşünün ki ormanda tüm sorunları çözsün Ama nasıl Kitapları ile....Bazen de aklı ile çözmesi gereken olaylar var.....

Çizmeli Kedi - Tiyatro Alkış

O kadar akıllı bir kedi düşünün ki ormanda tüm sorunları çözsün Ama nasıl Kitapları ile….

Bazen de aklı ile çözmesi gereken olaylar var…..

Kralın isteği doğrultusunda yok edilen ormanı kurtarabilmek için tüm bilgi birikimini kullanarak bir arayışa girer

Bakalım güvenini kazandığı ormandaki arkadaşlarının yardımı ile sonuca ulaşabilecekler mi?

Çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak için Fidan Dikin.


Süre: 60 dk


Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Oyuncular: DENİZ ÖZÇELİK ERTAÇ YILDIZ ABDULLAH KARANFİL ERDİ ÖZTÜRK BAHAR KARA İCLAL ATASOY


Yapım: TİYATRO ALKIŞ-OKAY ŞENOL


Yazan: OKTAY ŞENOL


Yöneten: OKTAY ŞENOL

3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Barış Manço Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Nail Bey Sokak (Caferağa Spor Salonu Yanı)

Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Çizmeli Kedi - Tiyatro Alkış

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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