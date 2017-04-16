Çizmeli Kedi' Kayseri'de Sahnelendi

Büyükşehir Belediyesi çocukları birbirinden güzel tiyatrolarla buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Çizmeli kedi' oyunu Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi.



Büyükşehir Belediyesi çocuklarla ailelerinin bir arada hoşça vakit geçirebilecekleri etkinliklerini sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında sahnelenen 'Çizmeli kedi' oyunu yine büyük ilgi gördü.



Oktay Şenol'un yazıp yönettiği müzikal çocuk oyununu Tiyatro Alkış oyuncuları sahneye koydu. Oyunda akıllı, okuyan ve bilgili bir kedi olan Çizmeli Kedi'nin yok edilen ormanı kurtarmak için yaptığı mücadele anlatılıyor. - KAYSERİ