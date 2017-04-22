Çizmeli Kedi
Çocukların en sevdiği kahramanlardan Çizmeli Kedi, 22 Nisan'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde.
Çocukların en sevdiği kahramanlardan Çizmeli Kedi, 22 Nisan'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde...
O kadar akıllı bir kedi düşünün ki ormanda tüm sorunları çözsün. Ama nasıl, kitapları ile. Bazen de aklı ile çözmesi gereken olaylar var… Kralın isteği doğrultusunda yok edilen ormanı kurtarabilmek için tüm bilgi birikimini kullanarak bir arayışa girer. Bakalım güvenini kazandığı ormandaki arkadaşlarının yardımı ile sonuca ulaşabilecekler mi?
Yazan Yöneten: Oktay Şenol
Oynayanlar: Deniz Özçelik, Ertaç Yıldız, Abdullah Karanfil, Erdi Öztürk, Başak Kara, İclal Atasoy
Yapımcı: Tiyatro Alkış-Okay Şenol
Süre: 60 Dk
Yapım: 2014
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Kadıköy Halk E.M
Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39
Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Çizmeli Kedi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır