Çocukların en sevdiği kahramanlardan Çizmeli Kedi, 22 Nisan'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde...



O kadar akıllı bir kedi düşünün ki ormanda tüm sorunları çözsün. Ama nasıl, kitapları ile. Bazen de aklı ile çözmesi gereken olaylar var… Kralın isteği doğrultusunda yok edilen ormanı kurtarabilmek için tüm bilgi birikimini kullanarak bir arayışa girer. Bakalım güvenini kazandığı ormandaki arkadaşlarının yardımı ile sonuca ulaşabilecekler mi?



Yazan Yöneten: Oktay Şenol



Oynayanlar: Deniz Özçelik, Ertaç Yıldız, Abdullah Karanfil, Erdi Öztürk, Başak Kara, İclal Atasoy



Yapımcı: Tiyatro Alkış-Okay Şenol



Süre: 60 Dk



Yapım: 2014



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Halk E.M



Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39



Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Çizmeli Kedi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır