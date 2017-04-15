Prenses ve Küçük Efendi birbirilerini çok severler. Küçük Efendi'ye babasından miras sadece bir kedi kalmıştır. Bu kediyle ne yapacağını bilmeyen Küçük Efendi kedisinin konuştuğunu öğrenir. Çizmeli Kedi, Küçük Efendi'yi kötü kalpli büyücüyü yenerek krallığı kurtarabileceklerine ve Küçük Efendi'nin Prenses'e kavuşabileceğine ikna eder. Bakalım Çizmeli Kedi, Küçük Efendi amaçlarına ulaşabilecekler mi?





Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.



3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Keçiören



Mekan : AKS Sincap Çocuk Tiyatrosu



Mekan Adresi : Ankara Komedi Sahnesi Antares Sanat Merkezi Antares AVM Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.No: 1



Başlangıç Saati : 15.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Çizmeli Kedi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır