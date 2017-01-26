Çizmeli Kedi

Leyla Gencer Çocuk Müzikalleri Festivali, yarıyıl tatili boyunca her gün Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor.



"O kadar akıllı bir kedi düşünün ki ormanda tüm sorunları çözsün.



Ama nasıl kitapları ile...



Bazen de aklı ile çözmesi gereken olaylar var...



Kralın isteği doğrultusunda yok edilen ormanı kurtarabilmek için tüm bilgi birikimini kullanarak bir arayışa girer.



Bakalım güvenini kazandığı ormandaki arkadaşlarının yardımı ile sonuca ulaşabilecekler mi?



Çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak için fidan dikin..."



Yazan, yöneten: Oktay Şenol



Oynayanlar: Barış Gürses, Özlem Polat, Evren Alganatay, Özgür Sağlık, Birol Doğru, İclal Atasoy



Yapımcı: Tiyatro Alkış - Okay Şenol



Süre: 60 dakika



Yapım: 2014