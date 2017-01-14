Çocuk oyunu Çizmeli Kedi, 14 Ocak'ta Kozyatağı Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluşuyor.



"İlk kez 1550 yılında yayınlanan bu nefis Avrupa masalını özüne sağdık kalarak sahneliyoruz. Kendi tarzımızı da prodüksiyonunda göstermeye çabalıyoruz. Özel dekor ve kostüm tasarımı, müzikleri ve kuklalarıyla seyircilerimize farklı bir lezzette Çizmeli Kedi izletmek istiyoruz.



En olumsuz durumlarda bile umudumuzu kaybetmememizi ve mutlaka bir çıkış yolu bulacağımızı, sevdiklerimize ve zekamıza güvenmemizi öğütleyen bu nefis masalı çocuklarımızla buluşturmak bizim için mutluluk kaynağı."



Uyarlayan-Yöneten: İnan Ambarkütük



Müzik: Özlem Kaveller



Kostüm - Kukla Tasarım: Meltem Yıldırım



Kostüm Yapım: Dilek İşleme



Işık Tasarım: Coşkun Yel



Koreografi: Eren Ambarkütük



Dekor Tasarım: İnan Ambarkütük



Oynayanlar: Özge Erdemir, Emsal Yeşilbingöl, Özlem Kaynarca, Sibel Dilan Kalço, Kadir Yıldırım, Deniz Kuş, Oğuzhan Yıldırım