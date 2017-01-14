TÜMÜ
Haberler Search
Çizmeli Kedi

Çizmeli Kedi

Çocuk oyunu Çizmeli Kedi, 14 Ocak'ta Kozyatağı Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluşuyor.

Çizmeli Kedi

Çocuk oyunu Çizmeli Kedi, 14 Ocak'ta Kozyatağı Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluşuyor.

"İlk kez 1550 yılında yayınlanan bu nefis Avrupa masalını özüne sağdık kalarak sahneliyoruz. Kendi tarzımızı da prodüksiyonunda göstermeye çabalıyoruz. Özel dekor ve kostüm tasarımı, müzikleri ve kuklalarıyla seyircilerimize farklı bir lezzette Çizmeli Kedi izletmek istiyoruz.

En olumsuz durumlarda bile umudumuzu kaybetmememizi ve mutlaka bir çıkış yolu bulacağımızı, sevdiklerimize ve zekamıza güvenmemizi öğütleyen bu nefis masalı çocuklarımızla buluşturmak bizim için mutluluk kaynağı."

Uyarlayan-Yöneten: İnan Ambarkütük

Müzik: Özlem Kaveller

Kostüm - Kukla Tasarım: Meltem Yıldırım

Kostüm Yapım: Dilek İşleme

Işık Tasarım: Coşkun Yel

Koreografi: Eren Ambarkütük

Dekor Tasarım: İnan Ambarkütük

Oynayanlar: Özge Erdemir, Emsal Yeşilbingöl, Özlem Kaynarca, Sibel Dilan Kalço, Kadir Yıldırım, Deniz Kuş, Oğuzhan Yıldırım

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads