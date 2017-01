15-19 yaş çocuklar için düzenlenen Çizim Atölyesi Workshop Programı, 3 Ocak'ta Açık Diyalog İstanbul'da başlıyor.



Çizim Atölyesi



Çizim atölyesi karakter-konsept tasarımı, karikatür ve çizgi roman disiplinlerinden oluşmaktadır. Farklı içeriklerle devam edecek bu atölyelerde, katılımcılar, tüm bu disiplinler hakkında bilgi edinirken pratik yapma şansına sahip olurlar. Atölye sonunda, çizim yetilerini, mizah güçlerini de katarak, görsel bir iletişim aracı olarak kullanabilir, portfolyo hazırlamanın maharetlerini keşfederler. Her bir disiplin için başlangıç seviyesinde bilgi ve eğitim verilirken, bu süreçte katılımcının gerçek ilgi alanı tespit edilecektir. Farklı kurlarda ilgilendiği disiplin üzerinde de ayrıca daha ileri seviyede çalışma imkanları olacaktır.



Konsept ve Karakter Tasarımı



Son yıllarda gelişen animasyon, oyun, sinema sektörlerinde her projenin ön hazırlık çalışmaları usta sanatçılar tarafından oluşturulmaktadır. Çizerek düşünmek, geliştirmek ve tasarlayarak alternatif bir dünya yaratmak bu sanatçıların işidir. Bir dünya yaratırken; orada yasayanlar, onların kostümleri, mimarisi, kullandığı eşyalar, herşey en ufak ayrıntısına kadar düşünülmelidir. Photoshop eğitimiyle birlikte verilecek bu dersler dijital platformda bir portfolyo oluşturma imkanı da verecektir.



Karikatür



Karikatür mizah gücü yüksek insanların zeka ürünü esprilerini aktarma yollarından biri olarak dergi, kitap, gazete gibi birçok yayında her zaman kendine yer bulmuş ve insanları gülümsetme görevini üstlenmiştir. Kocaman bir burun, üstüne iki yuvarlak göz, iki üç çizgiyle yaratılan fırça saçlar…Ve az önce yaratılmış bu karakterin ne söyleyeceğini merak etmeye koyuluruz… Muzip, eğlenceli, komik durumları anlatmak için katılımcıların çizim tarzına istinaden, bu konudaki yetenek ve mizah güçlerini keşfederek, geliştirmenin en eğlenceli yolları aranacaktır.



Çizgi Roman



Hayalgücünün sınırlarının zorlandığı konuları üstün bir çizgi yetkinliği ve sinematogratif yaklaşımla anlatmanın kolay tek bir yolu var: Çizgi roman. Pop kültürün en çok talep edilen anlatım formu olarak bilinen çizgi roman edebiyatla illüstrasyon disiplinlerini biraraya getirmesi nedeniyle oldukça değerlidir. Eskiz ve karalamadan başlayarak mürekkepleme ve son olarak dijital boyama teknikleriyle katılımcıların kendi hayal ettikleri çizgi romanlarını yapabilmeleri hedeflenecektir.



Süre: 8 hafta



Saat: 90 dk.



Kontenjan: Maksimum 10 kişi



Yaş Grubu: 15-19



Ders Gün ve Saatleri: 3 Ocak 2017 Salı, 17: 15