Çizim Atölyesi 101

İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı destekleriyle inşa edilen KWORKS LAB'de etkinliklere devam ediyoruz.

Çizim Atölyesi 101







İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı destekleriyle inşa edilen KWORKS LAB'de etkinliklere devam ediyoruz.

11 Mart 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Çizim Atölyesi'nde Lessart Studio'dan Caner Kaplan ve KWORKS LAB'dan Mert Kütükoğlu ile ürün ve iç mekanlara yönelik çizebilmeyi öğreniyoruz! Gün boyu sürecek olan çalışmada perspektiften basit form çizimlerine ve ürün analizlerine kadar uzanarak bol bol kalem açıyoruz! 

Sen de el-göz koordinasyonunu geliştirmek istiyorsan, 11 Mart'ta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan atölye çalışmasında yerini al!







Etkinlik ücretsizdir.

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.



Kimlerin Katılmasını Tavsiye Ederiz?



  • Endüstriyel Tasarım Öğrencileri





  • İç Mimarlar





  • Mimarlar





  • Mühendisler





  • El çizimine ilgi duyanlar


  • Çöp adam bile çizemeyenler

    • Etkinlik Katılımcılarını Neler Bekliyor?



  • Basit yöntemler ile çizimin temel kuralları





  • Temel form çizimleri





  • Perspektif anlatımı





  • Ürün insan ilişkisi ve temel proporsiyonları





  • Ürün analizi yapma





  • Mekan analizi yapma





  • Çizgi değerleri anlatımı





  • Hızlı skeç teknikleri


    • Etkinlikte Getirilmesi Gereken Malzemeler


    HB, 2B, 4B, 6B kurşun kalem


    Hamur veya normal silgi (tercihen hamur, hem oynaması da keyifli)


    Bol Bol kağıt! (35*50 veya 50*70)


    Çizmek istediğiniz küçük ölçekte ürünler (zorunlu değil)

















    Detaylar :

    İl : İstanbul

    İlce : Şişli

    Mekan : KWORKS Girişimcilik Araştırma Merkezi

    Mekan Adresi : Golden Plaza, 19 Mayıs Cad. No: 1 Şişli

    Başlangıç Saati : 11.04.2017 13: 00: 00

    Bitiş Saati : 11.04.2017 19: 00: 00

    Kategori : Çizim Atölyesi 101

    Tür : Eğitim

    Ücretlimi? : Hayır

    Kaynak: Etkinlik.io

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