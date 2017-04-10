Çizim Atölyesi 101
İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı destekleriyle inşa edilen KWORKS LAB'de etkinliklere devam ediyoruz.
İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı destekleriyle inşa edilen KWORKS LAB'de etkinliklere devam ediyoruz.
11 Mart 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Çizim Atölyesi'nde Lessart Studio'dan Caner Kaplan ve KWORKS LAB'dan Mert Kütükoğlu ile ürün ve iç mekanlara yönelik çizebilmeyi öğreniyoruz! Gün boyu sürecek olan çalışmada perspektiften basit form çizimlerine ve ürün analizlerine kadar uzanarak bol bol kalem açıyoruz!
Sen de el-göz koordinasyonunu geliştirmek istiyorsan, 11 Mart'ta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan atölye çalışmasında yerini al!
Etkinlik ücretsizdir.
Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.
Kimlerin Katılmasını Tavsiye Ederiz?
Endüstriyel Tasarım Öğrencileri
İç Mimarlar
Mimarlar
Mühendisler
El çizimine ilgi duyanlar
Etkinlik Katılımcılarını Neler Bekliyor?
Basit yöntemler ile çizimin temel kuralları
Temel form çizimleri
Perspektif anlatımı
Ürün insan ilişkisi ve temel proporsiyonları
Ürün analizi yapma
Mekan analizi yapma
Çizgi değerleri anlatımı
Hızlı skeç teknikleri
Etkinlikte Getirilmesi Gereken Malzemeler
HB, 2B, 4B, 6B kurşun kalem
Hamur veya normal silgi (tercihen hamur, hem oynaması da keyifli)
Bol Bol kağıt! (35*50 veya 50*70)
Çizmek istediğiniz küçük ölçekte ürünler (zorunlu değil)
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : KWORKS Girişimcilik Araştırma Merkezi
Mekan Adresi : Golden Plaza, 19 Mayıs Cad. No: 1 Şişli
Başlangıç Saati : 11.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 11.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Çizim Atölyesi 101
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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