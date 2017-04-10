Çizim Atölyesi 101

















İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı destekleriyle inşa edilen KWORKS LAB'de etkinliklere devam ediyoruz.



11 Mart 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Çizim Atölyesi'nde Lessart Studio'dan Caner Kaplan ve KWORKS LAB'dan Mert Kütükoğlu ile ürün ve iç mekanlara yönelik çizebilmeyi öğreniyoruz! Gün boyu sürecek olan çalışmada perspektiften basit form çizimlerine ve ürün analizlerine kadar uzanarak bol bol kalem açıyoruz!



Sen de el-göz koordinasyonunu geliştirmek istiyorsan, 11 Mart'ta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan atölye çalışmasında yerini al!









Etkinlik ücretsizdir.



Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.











Endüstriyel Tasarım Öğrencileri











İç Mimarlar











Mimarlar











Mühendisler











El çizimine ilgi duyanlar





Çöp adam bile çizemeyenler







Basit yöntemler ile çizimin temel kuralları











Temel form çizimleri











Perspektif anlatımı











Ürün insan ilişkisi ve temel proporsiyonları











Ürün analizi yapma











Mekan analizi yapma











Çizgi değerleri anlatımı











Hızlı skeç teknikleri



