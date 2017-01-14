Çizgi Film Karakterleriyle Çocuklara Okulu Sevdiriyor

Erzurum'un Narman ilçesinde geçen yıl öğretmenliğe başlayan Sema Turgut, eski köy okulunun duvarlarını çizgi film karakterleriyle renklendirerek çocuklara okul sevgisini aşılamaya çalışıyor.



Güvenlik Mahallesi'ndeki Güvenlik İlkokulu'na 8 ay önce atanan Bayburtlu sınıf öğretmeni Sema Turgut, çocukluk hayali olan öğretmenliğe başlamanın heyecanı ile öğrencilerine eğitim veriyor.



Çocukların okula severek gelmelerini isteyen Turgut, 65 yıllık eski okulun duvarlarına çocukların çok sevdiği çizgi film karakterleri ve figürler çizerek okulu ilgi çekici hale getirdi.



Sema Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okula gelme konusunda isteksiz davranan öğrenciler için bir proje düşündüğünü söyledi.



Okulu güzelleştirip renklendirmek istediğini anlatan Turgut, "Çocukların çok sevdikleri çizgi film kahramanı ve figürleri okul duvarlarına çizerek boyama yaptık. Okul duvarlarına Nasrettin Hoca ve elinde Türk Bayrağı olan arı figürü çizdik. Bu karakterlerin hikayelerini anlatınca çocukların ilgisini çekmeyi başardım" diye konuştu.



Okul duvarlarını boyamasıyla çocukların okula olan ilgilerinin arttığına işaret eden Turgut, şöyle konuştu:



"Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binme olayı köy halkına olan saygıyı, elinde bayrak olan arı çalışkan öğrencileri, uzay roketleri ise teknoloji ve bilim ile daima ileri gidildiğini temsil ediyor. Bu şekilde çocuklara anlatarak hem resim çizmeyi hem de okulu sevdirmeyi amaçladık. 200 metrekarelik okulun tüm duvarlarını boyadık. Bazı günler çok üşüyorum ama hava kararana kadar buraları boyuyorum. Buraya ilk başladığım zaman çocuklar okula gelmek istemiyorlardı. Ama bu resimleri yaptıktan sonra çocuklarda bir neşe ve okul sevgisi başladı. Bu da beni çok mutlu etti. Ayrıca çocuklara tuval şeklinde temel eğitimleri de veriyorum."



Öğrencileriyle zaman zaman 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kara kalem portresi çizdiklerini aktaran Turgut, yakında akrilik sergisi açmayı planladıklarını dile getirdi.



"Okulu şimdi daha çok seviyoruz"



Öğrencilerden Dila Gürbüz, öğretmenlerinin çabasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Okulu şimdi daha çok seviyoruz. Okulumuz renklendi ve daha güzel oldu." dedi.



Duvarlar boyandıktan sonra okulun daha güzel göründüğünü dile getiren Melek Gürbüz ise "Öğretmenimiz çok güzel şeyler öğretiyor. Okulu daha çok sevdik." şeklinde konuştu.