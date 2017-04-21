Çizgi Diyarında Bir Gün
ÇİZGİ DİYARINDA BİR GÜN etkinliği 2017-04-22 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
ÇİZGİ DİYARINDA BİR GÜN etkinliği 2017-04-22 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kartal
Mekan : İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Kordonboyu Mah. Ankara Cad. No: 142 Kartal
Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 14: 00: 00
Kategori : ÇİZGİ DİYARINDA BİR GÜN
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io