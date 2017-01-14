Çivril'de Bylock Operasyonu: 6 Gözaltı

DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'ndeke FETÖ/PDY operasyonunda, ByLock programını kullandıkları belirlenen 1'i kadın 6 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.



Çivril'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis tarafıdan yapılan operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından yakalanan U.Y., M.D., N.Z., M.K., S.K. ve S.V.'nin evlerinde de arama yapıldı.



Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - Denizli