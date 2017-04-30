Kütahya'nın Civli Mahallesi sakinleri, mevlit okuttu. Çocukların da unutulmadığı programa Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da katıldı.



Etkinliğe katılanlara gül suyu ve şeker, çocuklar için ise pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildiği mevlidin duasını da Müftü Hüseyin Hazırlar yaptı. Müftü Hazırlar, hafta nedeniyle çeşitli program ve etkinliklerin düzenlediğini belirtti.



Civli Mahallesi sakinleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Müftü Hazırlar, "Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sevgisini muhabbetini anlamaya çalıştık. Bütün güzellikler onda, bizler ondan bu güzellikleri en iyi şekilde anlamaya ve hayatımıza yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.(HCA-EFE) - KÜTAHYA