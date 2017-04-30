City Fırsatı Kaçırdı

City, küme düşme hattındaki Middlesbrough ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.



Manchester United ve Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma mücadelesi veren Manchester City, fırsat tepti. Manchester United'ın sahasında Swansea ile 1-1 berabere kaldığı haftada ezeli rakibiyle arasındaki farkı açma şansı doğan City, küme düşmeme mücadelesi veren Middlesbrough'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.



Evsahibi ekip 38. dakikada Alvaro Negredo ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 69. dakikada Sergio Agüero'nun penaltı golüyle City, skoru 1-1'e getirdi. 78'de Calum Chambers'in sayısı ev sahibini 2-1 öne geçirse de; maçta son sözü, 85'te Gabriel Jesus söyledi ve maç 2-2 sona erdi.



Bu sonucun ardından Middelsbrough 28 puanda kaldı ve ligde kalma ümitleri iyice azaldı.



Bu sonuçla puanını 66 yapan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma yarışı verdiği Liverpool'la puanı eşitledi. Ancak Manchester'ın Mavileri, haftayı 1 puanla kapatan ezeli rakibi 65 puanlı Manchester United ile arasındaki puan farkını açma şansını kullanamadı.