Citroen, C5 Aircross'un Dünya Prömiyerini Şangay'da Yaptı

Citroen, yeni nesil SUV modeli C5 Aircross'un dünya prömiyerini Şangay Otomobil Fuarında gerçekleştirdi.



Citroen'den yapılan açıklamaya göre, markanın uluslararası model atağının önemli bir adımı olarak dikkati çeken C5 Aircross, Şangay Otomobil Fuarında tanıtıldı.



Ekim 2017'de Çin'de piyasaya sunulacak C5 Aircross'un, 2018'in ikinci yarısında da Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor.



2017 Cenevre Otomobil Fuarında C-Aircross Concept'i tüketicinin beğenisine sunan Citroen, bu modelin seri üretim versiyonu olan C3 Aircross'u yılın son çeyreğinde satışa sunacak. Citroen, SUV segmentindeki küresel atağını yeni C5 Aircross modeliyle devam ettirecek.



Uluslararası pazarları hedef alan bu yeni SUV modeli, markanın ürün stratejisinde yeni bir aşamayı işaret ediyor. SUV modellere yönelik eğilim, bugün dünyadaki küresel araç satışlarının neredeyse 4'te 1'ini oluşturuyor.



Citroen, bir taraftan geleneksel çizgilerini korurken, diğer taraftan da tüm yolcular için daha fazla özelleştirilebilen ve kullanım kolaylığı sunan yeni nesil SUV'ların önünü açıyor.



Şangay'da 2 yıl önce tanıtılan Aircross Concept'ten esinlenilerek geliştirilen bu yeni modelle marka, kimliğini bir kez daha ortaya koyuyor ve bu segmente kendine ait belirgin özellikler katıyor. Bu yeni modeliyle Citroen, SUV dünyasına imzasını atıyor.



Dinamik ve iddialı bir SUV









2,73 metrelik dingil mesafesi, kısa çıkıntılar ve güçlü grafik özelliklere sahip akıcı çizgiler, bu yeni SUV modelini agresiflikten uzak bir görünüme kavuşturuyor.



C5 Aircross, iç mekanda daha fazla genişlik elde etmek için yatay yerleştirilmiş sağlam ön kokpiti, konforlu koltukları, geniş ve yüksek orta konsoluyla kullanılan yumuşak malzemeleri sayesinde güven ve konfor hissini artırıyor.



Citroen Advanced Comfort programında önemli bir adımı temsil eden yenilikçi C5 Aircross, EMP2 platformunun avantajlarından yararlanarak, sunduğu konfor ve iç mekan genişliği sayesinde segmentinin kurallarını değiştiriyor.



C5 Aircross, ilk defa kullanılan ve sönümleme kalitesini artıran yeni geliştirilmiş Kademeli Hidrolik Süspansiyonlarla Citroen'in sürüş konforunu daha da ileriye taşıyor. Geleneksel süspansiyon sistemleri bir amortisör, yay ve mekanik bir durdurucudan oluşurken, bu sistemde her iki yönden, birisi geri tepme için, diğeri de sıkıştırma için destek sağlayan iki hidrolik durdurucu ilave edildi.



C5 Aircross, aydınlık bir ortam sağlayan panoramik cam tavan, ısıtmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, geniş diz mesafesi sunan arka koltuklar ve gelişmiş havalandırma sistemi sayesinde temiz bir atmosfere sahip.



Net ve anlaşılır 12.3 inç'lik TFT dijital gösterge paneli ve 8 inç'lik kapasitif HD dokunmatik ekranı bulunan C5 Aircross, Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Uyarısı, Durdurma İşlevli Adaptif Hız Sabitleme Kontrolü gibi yüksek sürüş fonksiyonlarıyla donatıldı.



Yolculuk esnasında tam güvenliğin sağlanması için geliştirilen Yol Tutuş Kontrolü ve Yokuşta Kalkış Destek Sistemi ile donatılan C5 Aircross, Plug-In Hibrid teknolojisine sahip ilk Citroen olarak da dikkati çekiyor.