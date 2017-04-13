Citigroup ve Jpmorgan Chase'in Net Kar ve Geliri Arttı

NEW ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Citigroup ve JPMorgan Chase'in 2017 yılının ilk çeyreğinde net kar ve geliri arttı.



Citigroup ve JPMorgan Chase, 2017'nin ilk üç ayına dair bilançolarını açıkladı.



Citigroup'dan yapılan açıklamada, bankanın net karının bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 17,1 yükselerek 4,1 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Banka, 2016'nın ilk üç ayında 3,5 milyar dolar net kar açıklamıştı.



Ayrıca, Citigroup'un 2017'nin ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın ilk üç ayına göre, yüzde 2,8 artarak 18,1 milyar dolara ulaştı. 2016'nın ocak-mart döneminde bankanın geliri 17,6 milyar dolar olmuştu.



Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ilk çeyreğinde 1,10 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 1,35 dolara yükseldi.



JPMorgan Chase



ABD'nin bir diğer yatırım bankacılığı devi JPMorgan Chase'ten yapılan açıklamada da bankanın net karının bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 artarak 6,45 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Banka, 2016'nın ilk üç ayında 5,52 milyar dolar net kar duyurmuştu.



Ayrıca, JPMorgan Chase'in 2017'nin ilk çeyreğinde geliri, geçen yılın ocak-mart dönemine göre, yüzde 6,3 artışla 25,59 milyar dolara ulaştı. Banka, 2016'nın ilk üç ayında 24,08 milyar dolar gelir elde etmişti.



Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ilk çeyreğinde 1,35 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 1,65 dolara yükseldi.