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Citigroup'un Kârı 2 Milyar Dolardan Fazla Eridi
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Ünlü Türk Yazar da Davos'ta
Citigroup'un Kârı 2 Milyar Dolardan Fazla Eridi
18 Ocak 2017 Çarşamba 16:32
Citigroup'un 2016 yılında net kar 2.3 milyar dolar azalarak 14,9 milyar dolara geriledi.
Citigroup'un 2016 yılında net kar 2.3 milyar dolar azalarak 14,9 milyar dolara geriledi
Kaynak:
Dunya.com
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