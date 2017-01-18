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Citigroup'un Kârı 2 Milyar Dolardan Fazla Eridi
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Citigroup'un Kârı 2 Milyar Dolardan Fazla Eridi

Citigroup'un 2016 yılında net kar 2.3 milyar dolar azalarak 14,9 milyar dolara geriledi.

Citigroup'un Kârı 2 Milyar Dolardan Fazla Eridi

Citigroup'un 2016 yılında net kar 2.3 milyar dolar azalarak 14,9 milyar dolara geriledi

Kaynak: Dunya.com

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