Citigroup, Suudi Arabistan'a Geri Dönüyor

NEW ABD'li yatırım bankacılığı ve finansal hizmetler şirketi Citigroup, 13 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a geri dönmek için izin aldığını duyurdu.



Citigroup'tan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Otoritesi'nin (CMA) ülkede yatırım bankacılığı, hisse senetleri ve menkul kıymetler piyasalarında faaliyet göstermesi amacıyla Amerikalı şirkete onay verdiği bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Citigroup Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Üst Yöneticisi (CEO) Jim Cowles, Suudi Arabistan'ın şirket için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Suudi Arabistan'ın ekonomik dönüşüm yolculuğuna olumlu finansal etkimizin olması için çabalayacağız." yorumunda bulundu.



Citigroup, Suudi yatırım bankacılığı Samba Financial Group'ta bulunan yüzde 20'lik hissesini 2004 yılında sattıktan sonra ülkeden ayrılmıştı.



Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunan Suudi Arabistan'ın petrol gelirlerine olan bağımlılığını azaltmak için ülke ekonomisini çeşitlendirmeyi hedeflediğini belirten uzmanlar, ayrıca Suudi petrol devi Aramco'nun gelecek sene yapılması planlanan ilk halka arzına (IPO) yabancı finansal şirketlerin ilgisinin arttığına dikkati çekiyor.



Aramco'nun yüzde 5'inin halka arz edilmesiyle 100 milyar dolar gelir elde edilmesi beklenirken, şirketin piyasa değerinin yaklaşık 2 trilyon dolar olması ve dünyanın en büyük şirketi Apple'ın piyasa değerini üçe katlaması öngörülüyor.