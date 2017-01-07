Sevilen kahramanlardan "Çirkin Ördek Yavrusu", Masal Gerçek Tiyatrosu'nun sunumuyla çocuklarla buluşuyor.



Çirkin ördek yavrusu dünyaya geldiğinde diğer kardeşlerine benzememektedir. Herkesin onunla alay ettiğini zanneder. Bu yüzden yaşadığı yerden uzaklaşıp ormanın derinliklerine gider. Yapayalnızdır. Ormanda karşılaştığı kara karga ve küçük ayıcık ile dost olur. Karga ile ayıcık onun çok güzel bir ördek olduğunu söylerler ve buna ikna ederler. Anne ördek ile tavuk hanım da çirkin ördeği aramaktadır. Sonunda çirkin ördek ve arkadaşlarını bulurlar. Küçük ördek ise, artık üzülmediğini ve arkadaşlarının söylediği gibi güzel bir ördek olduğunu söyler annesine. Annesi ve tavuk hanım buna çok sevinirler ve küçük ördeği de yanlarına alıp evlerine dönerler. Orada onları hoş bir sürpriz beklemektedir.



Yazan: Hans Christian Andersen



Uyarlayan - Yöneten: Reha Bilgen