Çirkin Ördek Yavrusu

Yumurtaların karışmasından dolayı diğer civcivlerle dünyaya gelen şirin kuğu yavrusunun ve onu arayan annesinin maceraları komik bir dille anlatılıyor.

Çirkin Ördek Yavrusu

Yumurtaların karışmasından dolayı diğer civcivlerle dünyaya gelen şirin kuğu yavrusunun ve onu arayan annesinin maceraları komik bir dille anlatılıyor.


Süre: 60 dk


Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Web Sitesi: http://www.istanbulcocuksanat.com

3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi

Mekan Adresi : Buket Sokak, Bayar Caddesi

Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Çirkin Ördek Yavrusu

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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