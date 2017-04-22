Yumurtaların karışmasından dolayı diğer civcivlerle dünyaya gelen şirin kuğu yavrusunun ve onu arayan annesinin maceraları komik bir dille anlatılıyor.





Süre: 60 dk





Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Web Sitesi: http://www.istanbulcocuksanat.com



3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi



Mekan Adresi : Buket Sokak, Bayar Caddesi



Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Çirkin Ördek Yavrusu



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır