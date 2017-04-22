Çirkin Ördek Yavrusu
Yumurtaların karışmasından dolayı diğer civcivlerle dünyaya gelen şirin kuğu yavrusunun ve onu arayan annesinin maceraları komik bir dille anlatılıyor.
Yumurtaların karışmasından dolayı diğer civcivlerle dünyaya gelen şirin kuğu yavrusunun ve onu arayan annesinin maceraları komik bir dille anlatılıyor.
Süre: 60 dk
Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Web Sitesi: http://www.istanbulcocuksanat.com
3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi
Mekan Adresi : Buket Sokak, Bayar Caddesi
Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Çirkin Ördek Yavrusu
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io