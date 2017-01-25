Çocukların ilgiyle takip ettiği "Çirkin Ördek Yavrusu", 26 Ocak'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde...



Leyla Gencer Çocuk Müzikalleri Festivali, yarıyıl tatili boyunca her gün Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor.



Yumurtaların karışmasından dolayı diğer civcivlerle dünyaya gelen şirin kuğu yavrusunun ve onu arayan annesinin maceraları komik bir dille anlatılıyor.



Oyuncular: Metin Kurt, Özgül Soydaş, Özlem Vardar, Fulya Arıbakışlılar, Başak Ertem, Gülşah Kağan



Ses, Işık Teknisyenleri: Harun Çağatay Aygün, Halil Özden



Oyun müzikli çocuk oyunu olup 1 saat sürmektedir. 3+ yaş grubu için uygundur.