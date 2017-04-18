Çirkin Kampanya

16 Nisan'da gerçekleşen Anayasa değişikliği referandumunda Avrupa'da 'Evet' kararı çıkması sonrası 'Hayır'cılar tarafından çirkin kampanyalar başlatıldı.



Türkiye'de yaşayan Nilüfer T. tarafından "Change.org" adlı sitede başlatılan imza kampanyası ile Avrupa'daki Türk kökenli seçmenlerin referandum sonuçlarında etkili olduğu belirtilerek, özellikle Almanya, Belçika ve Hollanda'daki Türklerin çifte vatandaşlığının iptal edilmesi istendi.



Bu kampanyanın sonuçlarının Hollanda, Almanya ve Belçika Dışişleri Bakanlığına teslim edileceği belirtilen web sayfasında Avrupa'daki Türklere hakaret edercesine bırakılan mesajda şu ifadeler yer aldı:



"Ülkemizde yaşanan referandum oylamasında, özellikle Almanya, Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türklerin, medeniyetin ve demokrasinin her türlü hakkını kullanarak insani standartlarda yaşamasına rağmen, güzel ülkemizin tek bir kişiye tabi olarak idare edilmesi maksadıyla evet oyu vermek kaydıyla, Cumhuriyetimize ve çocuklarımızın geleceğine bilinçli ya da bilinçsiz olarak çok büyük zarar gelmesine zemin hazırlayan başkanlık sistemine desteklerinin samimi olduğu kanaati çıkmaktadır. Bu sebepten bu ülkelerde yaşayan vatandaşların, kararlarının ne kadar arkasında durduklarını göstermeleri için, akıbetini değiştirdikleri ülkemizde bunu bire bir tecrübe etmelerine fırsat sağlaması maksadıyla, ilgili ülkelerin bakanlıklarından, bu vatandaşların çifte vatandaşlığını iptal ederek onlara destek olmalarını talep ediyorum."



16 Nisan'da yapılan referandum sonuçlarına göre sandıklardan; Almanya'da yüzde 63, Belçika'da yüzde 75, Hollanda'da yüzde 71



evet oyu çıkmıştı. - BRÜKSEL