Prof. Dr. Semih Çelenk ve Hamit Demir tarafından 2000 yılında İzmir'de kurulan Tiyatroevi'nin son oyunu "Çirkin", 29 Nisan akşamı Ankara CerModern Salonu'nda seyircisi ile buluşuyor.



İspanyol yazar Michel del Castillo'nun "Gitar" isimli öyküsünden yola çıkarak Prof. Dr. Semih Çelenk'in kaleminden tiyatroya uyarlanan ve sahneye konan "Çirkin", İzmir kökenli usta oyuncu Hamit Demir'in performansı, kuklaları ve Mert Demir'in gitarı ile birleşince bir şölene dönüşüyor.



Toplumsal önyargılar altında kalmış, doğuştan çirkin ama iyi bir çocuğun, yaşamda "kendi olma" hikayesini anlatır. Çirkin aslında bir sevgi hikayesidir. Çirkin aslında bir "iyi olma" hikayesidir.



Ne denli çabalarsanız çabalayın, önyargıları aşabilir misiniz? Yoksa önyargılar, sizi ve hayatınızın tamamını belirleyecek midir? Peki ya sanat hayatımızın neresindedir? Sanat nedir? Toplumdışı bırakılmış birey, duyuramadığı sesini, sanatın diliyle duyurabilecek midir? Günümüz insanlığının önemli sorunlarından biridir, "kendi olmak"...



"Bu oyun hep tek kişilik bir oyun olarak yapıldı, algılandı. Bizim tarafımızdan da. Ama bu kez adamın kendi dünyasındaki kişileri, düşlerini, yaşanmışlıklarını kendi yaptığı kuklalarla yaşattığını düşündük. Şunu diyebilirim ki 'Çirkin' tek kişilik bir oyun değil, bir oyuncunun ve bir manipülatörün yer aldığı, kuklaların hakim olduğu bir oyundur." - Prof. Dr. Semih Çelenk



"Oyunu izlerken ve sonunda ve hatta bu yazıyı yazdığım tam şu anda hala etkisinde olduğum duyguların, felsefenin, zerafetin, inceliğin, müziğin, bütünleşmenin, seyirciye saygının nasıl bir şey olduğunu herkesin görmesini o kadar çok istiyorum ki. Gönlüne şüphe getirmemiş bir oyuncunun gönlünde şüphe olmayan bir yönetmenle, insanlık terazisinde kulun günahını tartmadan anlatan bir olağanüstü yazarın cömert birlikteliğini seyretmenin tadına doyum olmuyor. Yolun, bahtın açık olsun 'Çirkin'..." – Teoman Kumbaracıbaşı



Yazan: Michel del Castillo



Yöneten: Semih Çelenk



Oynayan: Hamit Demir



Gitarist: Mert Demir



Kajon: Oğuz Kaan Özgen



Kuklalar: Adem Dağlar, Şafak Dağlar



Sahne tasarımı, uygulama: Erhan Alabaş



Kostüm tasarımı, uygulama: Ayşe Selecik



Yönetmen yardımcısı: Hale Üstün



Işık tasarımı: Murat Bakır



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Ankara CerModern



Mekan Adresi : Altınsoy Cad. No: 3



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Çirkin



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır