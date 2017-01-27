Ciritte Heyecanlı Anlar

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç Köyünde atlı ciritçilerin, turist gruplarına yaptıkları gösteri maçı renkli görüntülere sahne oldu. Karla kaplı sahada atından düşen, ilk kez karlı sahaya çıkan atların paniklemesi ve bazı atların hızını kesemeyip izleyicilerin arasına girmesi heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu. Atasporunu yaşatan Kekeç köyünün gençleri İstanbul'dan Kars'a gelenlere unutamayacakları bir şov sergiledi. - Kars