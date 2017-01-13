Cirit Uşak'ta Şaha Kalkıyor

Uşak'taki atlı cirit takımlarının temsilcileri ve oyuncularıyla toplantıda bir araya gelen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, birlikteliğin meyvelerini verdiğini ve ciridin hak ettiği değeri bulacağını ifade etti.



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan kentte bulunan 26 takımın temsilcileri ve oyuncularıyla Karaağaç Mahalle Konağında bir araya geldi. Uşak'ta ciridin iyi yerlere gelebilmesi adına görüşlerin bildirildiği toplantıda, cirit kulüplerinin sorunları dile getirilerek ortak akılla çözüm önerileri bulunuldu. Toplantı cirit kulüplerinin başkanları ve oyuncularının yanısıra Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk Uğur, Özel Kalem Müdürü Seyfullah Furtana, Spor İşleri Müdürü Mustafa Tunay ve Türkiye Cirit Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Özgül'ün katılımlarıyla gerçekleşti.



Toplantı sonrasında açıklama yapan Başkan Cahan, "Uşak Belediyesi olarak ecdadın mirası ata sporumuz ciridin en iyi yerlere gelmesi için yoğun mesai harcıyoruz. Bu birlik ve beraberlik sayesinde ciridin başkentinin Uşak olduğunu tüm Türkiye'ye hissettirmeye başladık. Kısa zaman önce Ankara'da düzenlenen Türkiye Atlı Cirit Şampiyonasında da takımımız Bir Eylül Atlı Cirit Kulübü ikinci olarak bizleri gururlandırmıştı. Böylesine büyük bir şampiyonda aldığımız derece, gelecek günlerde güzel işler yapacağımızın göstergesidir. Bundan sonra desteklerimiz aralıksız devam edecek ve zafere doğru hep birlikte adım adım ilerleyeceğiz." dedi.



Uşak'ta yapılması planlanan cirit sahası hakkında da müjdeler veren Başkan Cahan, "İlimiz Kalfa Korusu Spor Kompleksi içersine yapımı planlanan 1.730 kişilik ve 1.480 m oturma alanına sahip, aynı zamanda yürüyüş yolu ve at barınağına da sahip Atlı Cirit Sahasını ilimize kazandıracağız. Bu doğrultuda girişimlerimiz en yakın zaman da başlayacak ve sahamızın yapım ihalesine çıkılacak. Konforlu ve ciritçilerimiz için büyük kolaylık sağlayacak bu projemiz ile halkımıza yeni bir hizmeti daha sunmuş olacağız" ifadesini kullandı.



Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Uşak'taki kulüplerimizin daima yanlarında olan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanımız Hakan Kazancı'ya çok teşekkür ederiz" diyerek sözlerine son verdi. - UŞAK