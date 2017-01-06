Çıraklık Eğitiminde Değişiklikler Yapılması

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda bazı değişiklikler yapıldığını ve yeni uygulamaların hem esnafı hem de çırakları rahatlatacağını belirtti.



Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, piyasada yaşanan kalifiye eleman sıkıntısı başta olmak üzere çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınması, kalfalara iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primlerinin devlet tarafından karşılanması ve çıraklık eğitim sisteminde eğitim görenlere devlet desteği sağlanması hususlarını her platformda dile getirdiklerini ve teşkilatın girişimleri sonucunda taleplere kanunda yer verilerek hayata geçirildiğini müjdeledi.



Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 28. Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda 6764 sayılı kanunla birlikte mesleki eğitimde yapılan düzenlemeleri de istişare ettiklerini vurgulayan Köksal, yeni düzenlemeler hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:



"Yapılan düzenleme ile çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmış olup bundan böyle çıraklık eğitimine ilişkin hizmetler Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülecektir. Merkezi eğitim merkezlerine kayıt yaptıran çırak öğrenciler, bakanlıkça belirlenecek fark dersleri vermek kaydıyla meslek lisesi diploması da alabilecekler. Söz konusu fark dersleri öğrenimleri süresince vermeleri ya da ustalık belgelerini aldıktan sonra açık öğretim lisesi yoluyla tamamlamaları gerekmektedir. Hali hazırda çıraklık eğitimine devam edenler, mevcut programlar ve mevzuata göre öğrenimlerini tamamlayacaktır.



Önceki öğrenmelerin tanınarak belgelendirilmesiyle ilgili hususlar yeniden düzenlenecektir. Çıraklık eğitiminin kalfalık sürecini kapsayan dönemi, 5510 sayılı 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu' nun 5nci maddesinin (b) bendine göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamına alınmıştır. 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, yirmiden az personel çalıştıran işletmelerde eğitim gören mesleki eğitim merkezi öğrencilerine ödenen ücretin üçte ikisi devlet katkısı olarak ödenecektir. Belirlenen sürenin 5 eğitim öğretim yılına kadar uzatılmasında Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır."



Köksal, alınan kararlar kapsamında çıraklık eğitiminde yapılan değişikliklere ilişkin esas ve usullerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ikinci mevzuat olarak düzenleneceğini ve düzenlemenin tamamlanmasının ardından uygulamaya geçileceğini ifade etti.