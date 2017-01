Çırağan Söyleşileri'nin Konuğu Prof. Arı Oldu…

Çırağan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen söyleşide 2017 yılının ilk konuğunun Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı oldu. TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı R. Hakan Ziya moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Prof. Arı, "Ortadoğu'da Yaşananların 2017 Türkiyesinde Siyasete, Güvenliğe ve Dış Politikaya Etkileri" konusundaki görüşlerini aktardı.

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık'ın yanı sıra TÜMSİAD üyeleri ve diğer STK temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan TÜMSİAD Başkanı Osman Arslan, "2016 maalesef yaşanan kötü olaylardan ötürü istediğimiz gibi geçmedi. 2017'nin de ilk saatlerinde yaşanan olay da bizleri son derece üzdü. Her şeye rağmen 2017 için umudumuzu yitirmeyeceğiz" dedi.

Her şeye rağmen 2017'den umutluyuz…

Yeni bakış açıları, yeni tedbirler ve yeni pazarlarla tüm olumsuzlukları aşacaklarını belirten Arslan şunları söyledi: "TÜMSİAD ailesi olarak her zaman söylediğimiz bir şey var; Bizlerin tek bir kırmızı çizgisi vatanımızın bölünmez bütünlüğüdür. Çünkü vatanımız yoksa hiçbir şeyimiz yok. TÜMSİAD ailesi olarak bu uğurda her şeyimizi kaybetmeye hazırız. O yüzden bizler işimize gücümüze bakacağız. Bütün olumsuzluklara rağmen çevremize pozitif yaklaşmaya, işlerimizi geliştirmeye, üretmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin gelecekte iş dünyasını nasıl etkileyebileceği konusunda bir program yapmak istedik ki bu anlamda gelecekle ilgili kendimize yön çizebilelim. Prof. Dr.Tayyar Arı hocamıza bizleri kırmayıp değerli görüşlerini bizlerle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyorum."

Söyleşide konuşan Prof. Dr. Tayyar Arı, ABD Başkanlık seçimlerinden, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere, Şangay Beşlisinden, Rus BüyükelçisiKarlovsuikastine, artan terör eylemlerinden ekonomik gelişmelere kadar birçok konu hakkında analiz yaptı. Dolara artan talebin, bir süre sonra yaklaşık 600 milyar dolarlık dış açığı olan ABD'de bu açığı iyice artıracağını belirten Arı, ABD'nin içe dönük korumacı politikalar geliştirmek zorunda kalacağını savundu. Arı, "ABD'nin Obama dönemindedeniz aşırı diğer ülkeler başta olmak üzere bizi de yakından ilgilendiren Suriye'de askeri birlik kullanmayı kısıtlaması ve uluslararası sorumlulukları azaltmasından ötürü oluşan boşluk Rusya ve İran tarafından dolduruldu" dedi.

Tüm argümanlarıyla topyekûn saldırıyorlar…

Terör örgütlerinin kendi ajandası olmadığını söyleyen Arı, ortak çıkarlar doğrultusunda başka ülkelerle birliktelik kurduklarını ve destek aldıklarını ifade etti. Arı şunları söyledi: "Ülke olarak baş belanız olan terör örgütlerine hangi ülkelerin destek verdiğini biliyorsunuz ama her şeye rağmen çok yönlü uluslararası ilişkilerinizi de sürdürmek zorundasınız. Uluslararası ilişkilerde "küstüm oynamıyorum" deme lüksüne sahip değilsiniz. Tüm bunları bilerek ona göre pozisyon almanız gerekiyor." Türkiye'nin Ortadoğu'da diklenmemekle dik durmak arasındaki dengeyi korumaya çalıştığını ve bölgesel istikrarsızlığa son vermeye gayret ettiğini belirten Arı, Türkiye'nin Avrasya ile ilişkilerini geliştirmeye başlamasından ötürü de terörün arttığını ifade etti.

Arı şunları söyledi: "Türkiye'nin Suriye meselesine yaklaşımı, bölgede kendi inisiyatifini kullanma dirayeti, Ortadoğu'da oynanan oyunları kabul etmiyor görüntüsü rahatsız ediyor herkesi. Batı dünyasına karşı bir cephe açabilecek potansiyeli olan bir Türkiye'den herkes endişeli. O yüzden Türkiye'yi kontrol edilebilir bir ülke yapmak için siyasi, ekonomik, askeri, terör gibi tüm argümanlarıylatopyekûn saldırıyorlar."

Şangay Beşlisi bizim için önemli…

ABD ve Rusya arasında soğuk savaş olduğunu belirten Arı, Putin'in ABD Başkanlık seçimlerini manipüle eden lider olarak tarihe geçtiğini söyledi.Bunun ABD için kötü bir imaj oluşturduğunu vurgulayan Arı, ABD'nin bu kötü imajı düzeltmek için Türkiye ve Ortadoğu üzerinden Rusya'ya mesaj vereceğini veKarlovsuikastinin de bunun bir örneği olduğunu ifade etti.Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu Şangay Beşlisi'nden de bahseden Arı sözlerini şöyle noktaladı: "Şangay Beşlisine müdahil olarak dünya nüfusunun yarısına hitap eden bir pazara sahip olabileceğiz. 15 triyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu Avrupa Birliği'nin neredeyse toplam ekonomisine tekabül ediyor. O sebeple bu pazarı değerlendirmek adına Şangay Beşlisinde olmak bizim için önemli."

Söyleşi daha sonra soru-cevap kısmı ile son buldu. Söyleşinin ardından TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Osman Arslan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlıktarafından Prof. Dr. Tayyar Arı'yaplaket verildi.